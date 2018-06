(ANSA) – MILANO, 17 GIU – Ha dato tutte le carte in mano a un avvocato che ancora aspetta una risposta dalla scuola una studentessa di 18 anni del Liceo artistico statale Brera di Milano, allontanata per 12 giorni dall’istituto e “invitata” a non andare in gita dopo che ha comunicato di avere il diabete mellito di tipo 1. Nata in Italia da mamma irachena e papà egiziano, Shaymaa El Meehy dal 2012 soffre di questa patologia. Il nuovo medico che la cura da marzo per precauzione ha chiesto alla scuola di tenere disponibile una dose del farmaco salvavita glucagone: “Il liceo ha respinto la richiesta e chiamato i miei genitori perché venissero a prendermi subito, già durante le lezioni”, ha raccontato la ragazza, riammessa poi a scuola grazie all’intervento dell’Asl dopo 12 giorni. Al suo rientro, le è stato detto che non poteva andare in gita” perchè “nessun professore era disponibile a somministrare il glucagone in caso d’emergenza”, ha spiegato la preside Emilia Ametrano.