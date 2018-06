(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Quasi 37 milioni di colombiani votano oggi per il ballottaggio delle presidenziali. Gli elettori sono chiamati a scegliere fra centrodestra e centrosinistra nella sfida fra Ivan Duque, il delfino dell’ex presidente Alvaro Uribe e l’ex guerrigliero Gustavo Petro, vincitori del primo turno elettorale dello scorso 27 maggio. I sondaggi danno Duque in vantaggio. I seggi apriranno alle 8 ora locale (le 15 in Italia) e chiuderanno alle 16 (le 23 a Roma). I primi risultati sono attesi qualche ora dopo.