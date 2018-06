(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Roger Federer ha vinto il torneo Atp 250 di Stoccarda, che si disputa sui campi in erba della città tedesca, battendo nella finale il canadese Milos Raonic in due set 6-4 7-6, in 1h e 20′ di gioco. Per il fuoriclasse svizzero, e da ieri nuovo n.1 Atp, si tratta del 98mo successo in carriera, di cui 20 Slam.