(ANSA) – ROMA, 17 GIU – “Due vittorie fila, fantastico. E’ incredibile come le cose siano cambiate così tanto in così breve tempo”. Jorge Lorenzo si gode il 46/o successo in MotoGp in sella alla Ducati che l’anno prossimo lascerà per passare alla Honda. Partito dalla pole, ma sorpreso in partenza da Marc Marquez e Andrea Iannone, il pilota spagnolo ha spiegato di non aver “perso la calma: li ho ripresi e superati e una volta in testa sono riuscito a prendere piano piano un buon ritmo. Così -dice Lorenzo- sono riuscito a prendere un pò di distacco da Marquez e portare a casa la vittoria”. Il leader del Mondiale sorride: “abbiamo fatto un ottimo lavoro nel fine settimana. Avevamo trovato la gomma posteriore giusta ma sapevo che comunque era impossibile battere la Ducati. L’importante è che abbiamo aumentato il vantaggio in campionato”. Ora il campione del mondo in carica ha 115 punti in classifica, contro gli 88 di Valentino Rossi, secondo, e i 77 di Maverick Vinales. Lorenzo e Dovizioso sono settimo e ottavo con 66 punti.