(ANSA) – ROMA, 17 GIU – “Siamo pronti per la partita, affronteremo una delle migliori squadre di questo torneo: non va dimenticato che tutti i giocatori inglesi giocano in Premier League, questo è positivo per la loro Nazionale, garantisce loro grande qualità. La nostra è una buona generazione di giocatori, l’obiettivo è di raggiungere i quarti di finale, perché abbiamo giocato ad alto livello nelle partite amichevoli”. Così Nabil Maaloul, ct della Tunisia, alla vigilia del confronto che domani alle 20 inaugurerà il cammino della ‘sua’ squadra nel Mondiale russo contro l’Inghilterra a Volgograd.