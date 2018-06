(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Il sistema sanitario nazionale in Inghilterra riceverà 20 miliardi di sterline all’anno entro il 2023 come settantesimo “regalo di compleanno”. E’ quanto afferma la premier britannica Theresa May in un intervista alla Bbc. Il primo ministro ha detto che questo aumento sarà finanziato in parte grazie a un “dividendo della Brexit”, ovvero grazie ai contributi che ora vanno al bilancio dell’Ue, ma ha anche accennato a un possibile aumento delle tasse. L’incremento promesso dalla May, secondo la Bbc, significa che il budget di 114 miliardi di sterline aumenterà in media del 3,4% all’anno, un incremento tuttavia inferiore all’aumento medio del 3,7% che il sistema sanitario ha avuto dal 1948.