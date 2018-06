(ANSA) – ROMA, 17 GIU – “Non eravamo concentrati, abbiamo utilizzato poco il gioco corto e questo ha permesso ai nostri avversari di rubarci il pallone”. E’ il commento di Joachim Loew, ct della Germania, alla sconfitta dei campioni del mondo in carica contro il Messico, nella partita d’esordio del Mondiale russo. “Nel primo tempo abbiamo giocato male, molto meglio nella ripresa – aggiunge l’allenatore tedesco -. Siamo delusi, abbiamo perso la prima partita ed è un’anomalia per noi, non abbiamo giocato come eravamo abituati, non siamo stati capaci di passaggi veloci in attacco, dobbiamo imparare la lezione e fare meglio nelle successive partite. Però, siccome siamo esperti possiamo gestire le conseguenze di questa sconfitta”.