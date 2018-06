ROMA. – Il tocco magico non è scomparso e Fernando Alonso lo ha dimostrato in una delle gare più massacranti dell’automobilismo sportivo, la mitica 24 ore di Le Mans, conquistando la vittoria al primo tentativo.

Ventiquattr’ore per dimenticare le delusioni della Formula 1, 24 ore per sognare la Tripla Corona – il riconoscimento assegnato a chi in carriera vince a Montecarlo, Le Mans e Indianapolis -, 24 ore per far vedere a tutti di essere ancora un pilota che fa la differenza.

In equipaggio con lo svizzero Sebastien Buemi e il giapponese Kazuki Nakajima, Alonso si è anche guadagnato eterna gratitudine della Toyota. Da 20 anni il colosso giapponese cercava senza fortuna di sbancare Le Mans e finalmente c’è riuscito con un modello ibrido, conquistando stavolta anche il secondo posto con l’equipaggio Conway/Kobayashi/Lopez. “Le Mans una volta l’anno non è abbastanza. Si dovrebbe correre ogni tre settimane”, ha commentato esultante alla fine, mentre riassaporava il gusto del trionfo.

L’anno scorso aveva provato a respirare aria nuova correndo la 500 Miglia con la Honda, ma era stato tradito dal motore ad una ventina di giri dal termine, quando era settimo. Quest’anno, la McLaren gli ha consentito di tentare l’assalto alla 24 ore, e la sorte lo ha aiutato. “Stanotte mi sono sentito alla grande”, ha aggiunto lo spagnolo, che proprio nelle ore notturne ha dato il meglio di sè avviando la rimonta che ha portato alla vittoria.

“Non so come, ma sono riuscito a tenere le gomme ad una temperatura ottimale nonostante la temperatura fresca. La nostra velocità era buona e sono anche stato fortunato col traffico” ha spiegato non senza modestia lo spagnolo. Nel testa a testa con la vettura gemella, Alonso ha vissuto a bordo pista davanti agli schermi le fasi decisive, ammettendo poi di aver sofferto in maniera quasi insopportabile. La vittoria non chiude la sua esperienza nel Mondiale Wec 2018/19, deciso a conquistare il titolo assoluto.