BOGOTA’ – Il candidato del centrodestra, Iván Duque, con il 96% delle schede scrutinate, ha ottenuto il 54% dei voti contro il 42% ottenuto dal suo avversario del centrosinistra, l’ex guerrigliero Gustavo Petro. Quindi, è di fatto il nuovo presidente della Colombia.

L’ex senatore colombiano ha ottenuto 10.282.849 voti mentre il suo avversario 7.971.459, a fronte di 802.248 schede bianche (4,2%). In questo modo il 41enne delfino dell’ex presidente Alvaro Uribe succede con un mandato di quattro anni al presidente uscente Juan Manuel Santos.

Gli esperti considerano che per la sua vittoria è stata determinante la campagna per riscrivere l’accordo di pace firmato con i guerriglieri delle Farc dal presidente uscente Juan Manuel Santos. L’elettorato non ha infatti apprezzato le concessione per i ribelli contenute nell’intesa; concessioni comunque necessarie, sempre stando agli analisti, per convincere la guerriglia a deporre le armi.

Duque ha promesso di apportare “cambiamenti strutturali” all’accordo del 2016, che ha messo fine al conflitto più lungo dell’America latina, con oltre 260mila morti, 83mila dispersi e 7,4 milioni di profughi. E’ da vedere se questi “cambiamenti strutturali” saranno accettati dagli esponenti della guerriglia che potrebbero decidere di tornare ad impugnare le armi. Sarebbe questa una tragedia per il Paese.