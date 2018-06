CARACAS – Una Commissione che indaghi su crimini di lesa umanità commessi durante il governo del presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, e, in generale, durante il ventennio “chavista”. E’ quanto chiede l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (UNHCHR)

L’ufficio a carico di Zeid Ra’ad al Hussen ha chiesto più volte di poter inviare esperti in Venezuela per stabilire la verità sulle numerose denuncie di violazione dei Diritti Umani da parte di autorevoli Ong e organismi internazionali. Ma sia il governo del presidente Chàvez, sia quello del presidente Maduro non hanno mai dato il loro “ok”

– Consideriamo – ha detto Zeid Ra’ad al Hussein – che il Consiglio dei Diritti Umani deve creare una Commissione “Ad Hoc”. Nonostante l’impossibilità di recarci in Venezuela, continuiamo a verificare la veridicità delle denunce attraverso altri canali.

L’ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani prossimamente un secondo Dossier elaborato con le informazioni che esperti sono riusciti ad ottenere da fonti autorevoli e degne di credibilità. Il tutto arricchito dalla testimonianza di venezuelani che ora risiedono in altri Paesi.

E mentre si indagano i crimini di Lesa Umanità commessi dall’attuale governo, continua a crescere l’ondata di cittadini venezuelani che emigrano in Europa.

In effetti, proprio grazie all’incremento della presenza venezuelana, in Spagna è cresciuta la richiesta di asilo. Nel 2017 sono state 31.120 mentre l’anno precedente erano state 15 mila. Quindi un aumento del 100 per cento.

D’altronde, se nel 2014 appena un centinaio di venezuelani avevano chiesto asilo, nel 2017 sono stati oltre 12mila. Il Venezuela è oggi al 16mo posto tra i paesi con la maggior quantità di cittadini richiedenti “asilo”.