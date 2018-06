(ANSA) – BERLINO, 18 GIU – La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha accettato la scadenza posta dal ministro degli Interni, Horst Seehofer (Csu), di risolvere entro le prossime due settimane con i partner europei, quindi entro il vertice europeo di fine giugno, la questione relativa ai respingimenti dei migranti ai confini tedeschi. “La Cdu sostiene l’iniziativa del ministro dell’Interno di un masterplan sulla immigrazione”. Lo ha detto Angela Merkel a Berlino in conferenza stampa. “Vogliamo rappresentare interessi tedeschi ed europei insieme. Non vogliamo agire in modo unilaterale e senza accordo”, ha ribadito spiegando l’accordo raggiunto con Seehofer. “Non c’è ancora un accordo europeo sull’asilo” e ci vuole un’intesa con gli altri partner europei, ha spiegato Merkel in conferenza stampa a Berlino. “Per questo non si tratterà soltanto di dire cosa ci aspettiamo noi ma anche cosa gli altri ritengono necessario per loro”, ha aggiunto.