(ANSA) – WASHINGTON, 18 GIU – “I bambini sono usati da alcuni dei peggiori criminali sulla terra per entrare nel nostro Paese”: lo ha twittato, Donald Trump, commentando le polemiche sui 2.000 bimbi separati alla frontiera col Messico dai genitori entrati in modo illegale. “Qualcuno ha dato un’occhiata alla criminalità che si sta verificano a sud del confine? E’ storico, con alcuni Paesi che sono i posti più pericolosi del mondo. Non accadrà in Usa”, ha aggiunto. (ANSA).