CARACAS – Desde hace aproximadamente dos años, la política venezolana ha contado en numerables ocasiones con la presencia del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. El ex presidente español apareció invitado por la Unasur en el año 2016 ante un llamado a diálogo del gobierno de Nicolás Maduro, en plena lucha de la oposición por conseguir un referendo revocatorio que lograse el fin del gobierno del actual mandatario.

En estos dos años, han continuado siendo recurrentes las apariciones de Zapatero por Venezuela, siempre atendiendo y promoviendo una llamada al diálogo político entre el Gobierno y la oposición. Ahora nuevamente lo ha hecho, de forma irrenunciable volvió al país a promover el encuentro político y asegurando que inclusive ya pudo reunirse con miembros de la oposición.

Con su llegada al país, no dejó lugar a dudas sobre si sólo acudía a un llamado del Gobierno, o si por el contrario, cabía la posibilidad de si nuevamente, sería posible un nuevo intento de encuentro entre Gobierno y oposición. El ex presidente aseguró que se reunió con Timoteo Zambrano, Aquiles Moreno y Vicente Díaz. Este último, confirmó que sostuvo un encuentro con Zapatero, pero por una “cena social”, invitado por el embajador español y sin la presencia de algún dirigente opositor.

La oposición tradicional venezolana reflejada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) salió rápidamente al paso buscando que no se le atribuya algún vínculo con Zapatero y por el contrario, rechazando la visita del socialista al país. La coalición opositora redactó un comunicado en el que acusaba al ex presidente de buscar “lavarle la cara” al gobierno de Nicolás Maduro.

Desde el año 2016, cuando fracasó el primer intento de diálogo de los que Zapatero estuvo promoviendo, la oposición lo ha acusado de colaborar con el Gobierno y trabajar para que este permanezca en el poder. Por el contrario, el ex presidente asegura que está comprometido con la tarea de “reconciliar” a los venezolanos y que no dejará que el tiempo invertido no sirva para nada.