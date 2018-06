(ANSA) – WASHINGTON, 18 GIU – Nel pieno dei Mondiali di calcio russi, gli Usa si dicono “profondamente preoccupati dal crescente numero di individui, ora oltre 150, identificati da credibili organizzazioni per i diritti umani come prigionieri politici e religiosi detenuti” dal governo russo e chiedono a Mosca di “liberarli” e di “mettere fine all’uso del sistema legale per reprimere il dissenso e le pratiche religiose pacifiche”. Lo afferma una nota del dipartimento di Stato Usa.