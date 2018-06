(ANSA) – ROMA, 18 GIU – “Questo è un complesso che non ho. Come non lo hanno i nostri ministri o i nostri parlamentari”. Lo dice all’Huffington Luigi Di Maio parlando dei rapporti con Matteo Salvini e della forte impronta che starebbe dando la Lega al governo. “Semplicemente uno dei primi temi che stiamo affrontando è quello dell’immigrazione. Fui io stesso a sollevare un anno fa la questione delle Ong. Semplicemente siamo andando avanti compatti su questo tema. Per quel che riguarda il mio ministero, per esempio, ho sollevato la questione dei diritti e delle tutele dei riders, ho avuto sostegno da parte della Lega e anche su quello procederemo insieme” afferma Di Maio che conclude: “Ricordo sempre che c’è solo un unico presidente del Consiglio, che si chiama Giuseppe Conte. Poi ognuno di noi fa il proprio lavoro, e lo stanno facendo tutti bene”.