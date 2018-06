(ANSA) – ROMA, 18 GIU – Un’intera nazione, seppur con appena 330mila abitanti, davanti alla televisione. E’ il successo raccolto dalla nazionale islandese all’esordio nel Mondiale, terminato con il prestigioso 1-1 contro l’Argentina di sabato scorso. Secondo un tweet della Federcalcio islandese la partita in televisione è stata seguita praticamente dall’intera popolazione dell’isola, raggiungendo uno share del 99,6 per cento. Un segno della passione con la quale la nazionale è seguita in patria, al quale l’autore della rete, Alfred Finnbogason, molto spiritosamente ha risposto: “Il rimanente 0,4% era in campo”.