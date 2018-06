(ANSA) – ROMA, 18 GIU – “Tema cruciale del mio governo è la lotta alla povertà e il reddito di cittadinanza, la riforma dei centri per l’impiego, che si inseriscono in una serie di riforme strutturali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Berlino. “Personalmente – ha continuato Conte, in conferenza stampa con la cancelliera tedesca, Angela Merkel – non posso come responsabile del governo rimanere indifferente a certi dati: lo scorso anno 2,7 milioni di italiani hanno ricorso a mense per i poveri e pacchi alimentari. La nostra proposta sul reddito di cittadinanza va in questa direzione e l’Europa è essenziale. Dalla Germania possiamo prendere esempio sugli strumenti da utilizzare”.