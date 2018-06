TOKYO. – Quattro morti e oltre 300 feriti sono il bilancio del terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito all’ora di punta – le 8 del mattino – la seconda più popolosa area metropolitana del Giappone, che include le città di Osaka, Kyoto e Hyogo. Si è trattato del sisma più forte registrato nel sud-ovest del Giappone dal terremoto di Kobe del 1995, quando perirono oltre 6.400 persone.

Nel comune di Takatsuki, vicino a Osaka, una bambina di 9 anni che si stava recando a scuola è morta dopo essere stata sorpresa dalla frana di un muro perimetrale di una piscina; altri tre uomini ultra ottantenni hanno trovato la morte in incidenti analoghi, il cedimento delle pareti e la mensola di una libreria.

L’intensità della scossa, secondo i sismologi, è stata più alta del previsto per via dell’epicentro ad appena 13 chilometri di profondità a nord della città. Una condizione in cui, secondo i manuali della prevenzione della Jma, si fa fatica a rimanere in piedi mentre il suolo ondeggia, e con ogni probabilità ogni mobile che in casa non sia fissato alla parete si rovescia a terra.

Per un Paese come il Giappone, che vive costantemente su una terra a rischio, quello che è seguito agli attimi di paura si è trasformato nell’applicazione meccanica di linee guida e regole tramandate da generazioni. Tutti i servizi pubblici sospesi, inclusi quelli dei treni super veloci Shinkansen, con successivo ordine di evacuazione dai convogli, l’interruzione delle condutture del gas per 108 mila abitazioni, migliaia di scuole elementari e medie chiuse, stop all’accesso temporaneo da e per l’aeroporto del Kansai, tutti i processi alla corte distrettuale di Osaka cancellati.

Non sono state segnalate anomalie nelle centrali atomiche di Takahama, Mihama e Oi, ha reso noto il gestore, Kansai Electric: un test di quanto il riavvio dei reattori nucleari – auspicato dal governo conservatore – possa fronteggiare l’impeto della natura.

Il premier Shinzo Abe ha detto che il governo farà qualsiasi cosa per ridurre gli effetti del sisma sulla popolazione, ribadendo che l’esecutivo si concentrerà sulla salute delle persone, compilando una stima accurata dei danni, e mantenere la popolazione informata.

Fenomeni capaci di impattare inevitabilmente sull’economia del Paese: la Honda ha bloccato la produzione nel suo stabilimento nella prefettura di Mie, la Panasonic ha spento le rotative in due fabbriche nella prefettura di Osaka per via delle difficoltà degli operai a raggiungere il posto di lavoro. Simili impedimenti sono stati riscontrati dalla Daihatsu e la Mitsubishi Motors.

L’Agenzia meteorologica giapponese (Jma) ha avvisato i residenti di Osaka e le prefetture limitrofe perché si preparino ad altre scosse di assestamento nei giorni a venire. Ma ha escluso che l’attività sismica riscontrata recentemente possa condurre al temuto – e a lungo atteso – terremoto di proporzioni devastanti della fossa di Nankai: conosciuta come l’estensione di un’area altamente attiva sommersa sotto il Giappone sud-occidentale, dalla prefettura di Shizuoka fino alla regione del Kyushu e caratterizzata da un’elevata densità abitativa.

