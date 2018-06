(ANSAmed) – SKOPJE, 18 GIU – In serata a Skopje si e’ svolta una nuova manifestazione di nazionalisti macedoni contro l’accordo con la Grecia sul nuovo nome ‘Repubblica di Macedonia del nord’ per il Paese ex jugoslavo. Come accade ormai da vari giorni, i dimostranti si sono radunati davanti alla sede del parlamento, presidiato da ingenti forze di polizia in assetto antisommossa. I manifestanti hanno scandito a lungo ‘Macedonia, Macedonia’, ‘Abbiamo un solo nome’, intonando motivi patriottici. L’accordo con Atene sul nuovo nome, che ha chiuso una lunga disputa di 27 anni, e’ stato firmato ieri al confine fra i due Paesi. Oggi il governo ha inoltrato al parlamento per l’approvazione la relativa legge di ratifica dell’accordo, che tuttavia il presidente conservatore Gjorgje Ivanov – anch’egli contrario al nuovo nome – ha gia’ detto che non firmera’. L’intesa con la Grecia e’ destinata ad accelerare il cammino di Skopje verso l’integrazione in Ue e Nato, bloccato finora per il veto di Atene.