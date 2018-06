(ANSA) – PARIGI, 18 GIU – Il presidente francese, Emmanuel Macron, riceverà sabato 23 giugno il premier spagnolo Pedro Sanchez per una colazione di lavoro all’Eliseo: è quanto annunciano questa sera fonti della presidenza francese. Quello a Parigi è il primo viaggio all’estero del neo-premier spagnolo. Sanchez e Macron parleranno di “temi bilaterali ed europei”, in particolare, in vista del prossimo vertice Ue di fine giugno a Bruxelles. In particolare, le “questioni migratorie e della riforma della zona euro”, conclude l’Eliseo.