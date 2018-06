CARACAS. – Alma Criolla Associazione Italo-Venezolana di Teramo, organizza per Domenica 24 Giugno 2018 presso il Santuario di San Gabriele 1° Raduno degli Emigranti.

Tale manifestazione rappresenta una preziosa occasione di promozione culturale e costituisce un’opportunità unica per rinnovare la propria relazione di cittadinanza, nel ricordo delle origini. L’occasione prescelta per il ritrovo è la porta dell’Emigrante situata nel Santuario Nuovo di san Gabriele, il cui Santuario è uno dei simboli identitari e meta degli emigranti prima di lasciare le loro famiglie.

Dai dati storici si evince che alla fine della seconda guerra mondiale, riesplode con virulenza in fenomeno dell’emigrazione: il 60% della popolazione italiana era impiegata in un’agricoltura di sopravvivenza; la ricostruzione e ristrutturazione economico industriale del dopoguerra accelerò i processi di urbanizzazione e di migrazione interna dall’Est all’Ovest e, successivamente, dal Sud al Nord del Paese; riprendeva in modo massiccio l’emigrazione transoceanica verso il Venezuela, l’Argentina, il Canada e l’Australia e perfino in Sud Africa.

In questa occasione tutti sono invitati a partecipare e lasciare una testimonianza, tutti coloro che sono stati costretti a lasciare la loro terra, i loro affetti per cercare fortuna in altri paesi.