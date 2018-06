CARACAS – La Federación Venezolana de Béisbol (FEVEBEISBOL) ha annunciato la lista delle 20 convocate per il mondiale femminile di baseball che in questo 2018 si disputerà a Miami, negli Stati Uniti. Quest’anno la kermesse iridata giunge alla sua ottava edizione.

La meta della nazionale venezuelana é migliorare il risultato del 2016, andata in scena in Corea del Sud, dove chiuse la manifestazione al terzo posto.

Il manager Carlos Torres, ha scelto le sue guerriere dopo i diversi stage svolti nelle città di Barquisimeto, Caracas e Maracay.

“Scegliere solo 20 giocatrici non é stato facile. Ci sono tante ragazze che hanno mostrato il loro talento nelle diverse città che abbiamo visitato. Ci sono ragazze che adesso non fanno parte del gruppo, ma saranno prese in considerazione per i prossimi impegni della nazionale” ha dichiarato Carlos Torres.

Il manager sarà accompagnato nel dogout (la panchina del baseball) da Omar Quero, Cindy Anzola e Mario Paiva. Mentre Evelyn Pineda sará la delegata della vinotinto.

Nella lista delle convocate a livello ofensivo spiccano i nomi di Ingrid Escobar, Osmari Garcíay Migrilys Ángulo. Mentre tra le lanciatrici ci sono Giddelys Cumana, capace di lanciare la pallina a 70 miglia e la veterana María Rincón.

“Abbiamo cercato di costruire un gruppo assai bilanciato con un mix di giovani e veterane. Questa squadra é superiore a quella che ha vinto la medaglia di bronzo in Corea” spiega il manager della vinotinto.

Nella manifestazione che si disputerà in Florida dal 22 al 31 agosto la nazionale creola é stata inserita nel girone A sfiderà Stati Uniti, Olanda, China Taipéi, Corea del Sud e Porto Rico. Mentre nel gruppo B ci sono Giappone, Canadá, Australia, Cuba, Hong Kong e Repubblica Dominicana. Avanzano alla fase sucessiva le prime tre di ogni ragruppamento.

La prima edizione del mondiale femminile di baseball si é disputata nel 2004 ad Edmonton, in Canadá li il podio fu il seguente: Stati Uniti (oro), Giappone (argento) e Canada (bronzo) ed Australia. Nel 2006, il torneo andò in scena in China Taipe e le prime quattro posizioni sono state le stesse della prima edizione.

Nel 2008, la kermesse iridata fu ospitata a Matsuyama, in Giappone. Questa volta ad aggiudicarsi il torneo furono le padrone di casa che in finale superarono il Canada. Il terzo ed il quarto posto furono occipati rispettivamente da Stati Uniti ed Australia.

Nel 2010, le città venezuelane di Caracas e Maracay fecero da cornice alla manifestazione. Il torneo disputato nella terra di Bolívar fu vinto dal Giappone che in finale superò per 13-3 l’Australia. Mentre le padrone di casa chiusero al quarto posto alle spalle degli Stati Uniti.

Nel 2012 ad Edmonton le prime quattro furono le seguenti: Giappone, Usa, Canada ed Australia.

Nel 2014, a Miyazaki, in Giappone a festeggiare furono le padrone di casa che si lasciaro alle spalle USA, Australia e Canadà.

Mentre nell’ultima edizione, a Busan, in Corea del Sud le prime della classe furono: Giappone, Canada, Venezuela e China Taipei.

La lista delle convocate per tentare l’assalto ad un metallo più prezioso é la seguente:

Lanciatrici: Giddelys Cumana (Anzoátegui), Milanyela Cortez (Lara), Linibeth Aguilarte (Anzoátegui), María Rincón (Barinas), Kisbel Vizcaya (Aragua), Patricia Segovia (Lara) e Nelsy Rubio (Carabobo).

Catcher: Osmari García (Anzoátegui) e Yudtgreis Betancourt (Yaracuy)

Infielders: Sor Mary Brito (Anzoátegui), Astrid Rodríguez(Distrito Capital), Freimar Suniaga (Yaracuy), Ingrid Escobar (Barinas) e Yohelis Colina (Carabobo)

Outfielders: Leonela Reyes (Miranda), Migrilys Ángulo (Lara), Marianne Pérez (Yaracuy), Yusneiby Acacio (Aragua) e Esquía Rengel (Anzoátegui)

(di Fioravante De Simone)