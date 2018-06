(ANSA) – MOSCA, 19 GIU – La riforma che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile “è un crimine”. Lo ha detto su Instagram l’oppositore Alexei Navalny che ha indetto una manifestazione di protesta il prossimo primo luglio in 20 città della Russia “dove non ci sono le partite di calcio”. Questo per rispettare la legge che vieta ogni tipo di manifestazione nel corso dei Mondiali. “È la solita rapina ai danni di decine di milioni di persone con il pretesto dell’attesa riforma: ci batteremo contro questa misura con tutte le nostre forse e chiediamo il vostro aiuto”, ha scritto Navalny.