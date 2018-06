(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Nessun accordo tra le opposizioni sulla presidenza del Copasir e delle altre commissioni di garanzia del Parlamento. La riunione, tenutasi stamani nella Sala Colletti del gruppo di Forza Italia alla Camera con la partecipazione dei capigruppo alla Camera ed al Senato di tutti i gruppi di opposizione, non ha sortito alcun esito, se non quello della presenza al tavolo del rappresentante di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli, a significare che il partito di Giorgia Meloni si colloca contro il governo Conte. A quanto si apprende, Fratelli d’Italia ha rivendicato la presidenza della commissione di controllo sui servizi di sicurezza, per la quale e’ in lizza anche il Pd con Lorenzo Guerini del Pd. Forza Italia non molla sulla presidenza della Vigilanza Rai.