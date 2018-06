(ANSA) – NEW YORK, 19 GIU – Donald Trump minaccia di imporre nuovi dazi del 10% su altri prodotti Made in China per un valore di 200 miliardi di dollari. In una nota sottolinea le “eccellenti relazioni col presidente Xi Jinping, col quale continueremo a lavorare insieme”, ma anche di aver dato indicazioni al rappresentante per il commercio Usa di individuare i prodotti cinesi che potrebbero essere colpiti da nuove tariffe, se Pechino replicherà ai dazi decisi da Washington pochi giorni fa su beni per 50 miliardi di dollari. “Queste tariffe entreranno in vigore se la Cina si rifiuterà ancora di cambiare le sue pratiche commerciali sleali e anche se insisterà nel varo di nuove tariffe come recentemente annunciato”. “Le ultime azioni della Cina – aggiunge Trump – indicano chiaramente la sua determinazione di svantaggiare in maniera permanente e ingiusta gli Stati Uniti, un fatto riflesso nel nostro enorme squilibrio commerciale” (376 miliardi di dollari). “Questo è inaccettabile”.