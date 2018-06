(ANSA) – MILANO, 19 GIU – “Speriamo vengano valutati fatti certi e non congetture”. Così l’ad del Milan, Marco Fassone, dopo l’udienza alla Camera giudicante della Uefa, in cui il club si è difeso senza mettere sul tavolo l’eventuale ingresso di un nuovo socio. “Ci sono sviluppi? Non posso dirlo, sono fatti che riguardano l’azionista come tanti argomenti discussi oggi – ha detto Fassone a Nyon -. Abbiamo scelto di andare per fatti certi, non per supposizioni e congetture. E speriamo allo stesso modo che vengano valutati fatti certi e non congetture”. L’udienza è durata circa due ore e il Milan si è difeso nel tentativo di evitare l’esclusione dalle coppe europee, sollecitata dalla Camera investigativa che nei mesi scorsi ha due volte negato al club il Settlement Agreement. “Immagino che la decisione sarà abbastanza veloce”, ha concluso Fassone.