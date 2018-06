(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Continua l’avventura di Yokohama nel Cisp, il Campionato Italiano Sport Prototipi gommato Yokohama. Sul circuito di Misano Adriatico hanno preso il via quindi due entusiasmanti manches da 25 minuti più un giro, con griglia invertita nella seconda manche, che hanno divertito ed appassionato il pubblico presente. Gara 1 è stata vinta da Giacomo Pollini, seguito da Dario Capitanio, vincitore poi di gara 2, e da Andrea Gagliardini. Gara 2, come detto, vinta da Capitanio seguito da Gagliardini e Riccitelli sui gradini più bassi del podio. Nonostante le alte temperature dell’asfalto e quindi degli pneumatici durante la guida, gli ADVAN A005 slick hanno garantito prestazioni ottimali e costanti per tutto il ciclo di utilizzo. “Sono state due gare caratterizzate dal bel tempo e impegnative per i nostri pneumatici – afferma Giuseppe Pezzaioli, Responsabile Motorsport di Yokohama Italia – Sono molto soddisfatto della resa e della resistenza della carcassa dell’A005”