(ANSA) – ROMA, 19 GIU – “Con Monchi ci sentiamo costantemente. Sono arrivati dei calciatori e sono molto contento, ma è ovvio che il mercato ha delle dinamiche sempre particolari e per questo parlare oggi in maniera definitiva non è possibile. Stiamo cercando però di mettere su una squadra che sia competitiva sotto tutti i punti di vista”. Così Eusebio Di Francesco all’indomani del prolungamento di contratto con la Roma fino al 2020. “L’auspicio per il prossimo anno è quello di una crescita generale in termini di convinzione e consapevolezza, senza sedersi su quello che è stato il passato – ha aggiunto l’allenatore giallorosso alla tv ufficiale di Trigoria -. Il desiderio deve essere quello di migliorarsi giorno dopo giorno, e non riguarda solo i giocatori ma anche tutto la staff tecnico, compreso il sottoscritto”.