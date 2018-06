(ANSA) – BRUXELLES, 19 GIU – Uno degli autisti belgi del terrorista Salah Abdeslam, che aiutò l’unico sopravvissuto del commando degli attacchi di Parigi del 13 novembre 2015, a tornare a Bruxelles, è stato scarcerato e messo sotto sorveglianza giudiziaria. Lo riportano gli online dei media locali. Ali Oulkadi, che si trovava in carcere in Francia, è stato rilasciato lunedì. Secondo quanto si apprende in Francia, l’uomo – che lo stesso Salah, dal carcere, ha provato a scagionare nell’unica volta che ha parlato davanti agli inquirenti – è libero da ieri ed è già rientrato in Belgio, dove risiedeva. “E’ uno shock, è incomprensibile” ha detto un legale delle vittime. Fra le condizioni della libertà, il divieto di frequentare “ambienti islamici”.