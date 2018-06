(ANSA) – NEW YORK, 19 GIU – New York ha compiuto un passo significativo verso la legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo. Uno studio commissionato dal governatore Andrew Cuomo raccomanderà che lo stato consenta agli adulti di consumare legalmente la cannabis. Lo riporta il New York Times, sottolineando che l’annuncio del commissario per la salute, Howard Zucker, segna un giro di boa per l’amministrazione Cuomo. “Abbiamo esaminato i lati positivi e quelli negativi, e ci siamo resi conto che i pro hanno superato i contro”, ha detto Zucker. I risultati del rapporto potrebbero quindi aprire la strada verso la legalizzazione, portando New York a unirsi agli altri stati che hanno già dato il via libera alla sostanza tra cui California, Colorado e Washington. Una fonte informata ha spiegato ai media Usa che non e’ più una questione “di se, ma di come”.