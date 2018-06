(ANSA) – FIRENZE, 19 GIU – Stralciata e rinviata al 22 giugno la posizione della Fiorentina davanti al Tribunale federale nazionale della Figc, sezione disciplinare, in merito all’inchiesta della Procura federale sui club dilettantistici della Toscana e loro dirigenti. La società viola, si apprende da fonti legali, risulta coinvolta solo per un aspetto, perché uno dei dirigenti di un club dilettantistico, sanzionato dal Tfn insieme ad altri tesserati Figc di club minori toscani, risulta dipendente della Fiorentina. L’inchiesta della Procura federale è per violazioni al tesseramento di giovani calciatori stranieri e per i tentativi di falsare l’esito di alcune partite dei campionati di Eccellenza e Promozione. Il Tribunale nazionale ha condannato, a vario titolo, nove club dilettantistici storici di Firenze e dell’hinterland e loro dirigenti, tra retrocessioni, penalizzazioni in classifica e ammende di vario importo.