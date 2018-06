(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Due turni a porte chiuse per lo stadio del Frosinone da scontare nella prossima stagione, ma niente 0-3 come invece richiesto dal Palermo. E’ questa – apprende l’Ansa – la sentenza del giudice sportivo di serie B per il finale di partita concitato (palloni sul terreno di gioco e invasione di campo) nella sfida decisiva per la serie A.