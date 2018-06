(ANSA) – WASHINGTON, 19 GIU – Parlando davanti ad una platea di imprenditori, Donald Trump ha detto di puntare su una misura che tagli gli aiuti stranieri ai Paesi che mandano ondate di migranti negli Usa. “Quando i Paesi abusano di noi mandandoci gente – non la loro migliore – non forniremo loro piu’ alcun aiuto”, ha dichiarato. “Voglio risolvere la separazione delle famiglie e non voglio che i bambini siano sottratti ai loro genitori ma quando persegui i genitori per il loro arrivo illegale bisogna togliere loro i figli”, ha detto ancora Trump.