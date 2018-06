(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Le componenti della Figc che hanno chiesto al commissario straordinario Roberto Fabbricini di convocare l’assemblea elettiva si riuniranno domani per valutare la situazione. E in Federazione, apprende l’Ansa, sta prendendo piede una corrente di pensiero secondo cui Giancarlo Abete, designato da Aic, Lega Pro, Lega Dilettanti e Associazione italiana Arbitri (tutte insieme partono almeno dal 73% della forza voti) sarebbe incandidabile in base alla nuova legge sul tema dei mandati in ambito Coni e federazioni sportive: Abete avrebbe già raggiunto il massimo dei mandati disponibili, tre, e e non essendo in carica, non sarebbe rieleggibile per un ulteriore mandato. Fabbricini, contattato dall’Ansa, non ha voluto entrare nel dettaglio, sottolineando però che a lui “non è ancora arrivata la candidatura ufficiale di Abete”, e che comunque non sarebbe nel suo ruolo il compito di “controllare l’eleggibilità dei candidati”.