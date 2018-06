ROMA. – Benetton sceglie i migranti sui gommoni come protagonisti della sua campagna pubblicitaria, Salvini la boccia come “squallida” e scoppia la polemica. I primi a reagire contro la scelta del gruppo che ha sede nel trevigiano, sono i leghisti veneti.

Non è la prima volta che le campagne firmate dal fotografo Oliviero Toscani o le sue foto fanno discutere, per la loro capacità di di dare una scossa su argomenti di primo piano. E’ stato così in passato con la pena di morte, l’anoressia, la guerra del Golfo, i preservativi colorati, solo per citarne alcuni. Per qualcuno foto choc, per altri immagini capaci di far riflettere.

Questa volta l’affondo sull’attualità tocca il tema del giorno, gli immigrati, con una foto di un gommone carico di persone con il giubbotto salvagente, e la vicenda diventa caso politico. Il ministro dell’Interno reagisce via twitter. “Solo io trovo che sia squallido?”, è la frase che affida al social, postando lo scatto ‘incriminato’ che sulla rete ha già suscitato un acceso dibattito.

Toscani, da parte sua, è durissimo col titolare del Viminale. “Salvini secondo voi è da prendere sul serio? – dice a Radio Padova, commentando le parole sui Rom – Ormai ha preso il posto di Crozza” che “ormai non ha più lavoro, poveretto, bisognerà fare qualcosa perchè c’è Salvini che gli sta portando via lo spazio”. E ancora: “Per cosa Salvini potrebbe essere un buon testimonial? per la carta igienica”.

Il fotografo ha replicato anche alla polemica sollevata da alcuni leghisti veneti, che hanno annunciato l’intenzione di un boicottaggio dei capi Benetton. “Ho fatto vedere ciò che sta succedendo – ha spiegato Toscani – il problema è che una volta eravamo un Paese di brave persone, eravamo un Paese dell’onestà e della generosità. Purtroppo questo piccolo benessere, che non è stato neanche a disposizione di tutti, ci ha fatto diventare egoisti e devo dire anche abbastanza ottusi”.

Toscani è tornato all’attacco anche a La Zanzara con parole pesanti: “”Salvini? Peggio del fascismo, ha superato l’imbecillità del fascismo”. “Partigiani? Sì, ci vogliono quelli”.