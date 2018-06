CARACAS – La Embajada de Italia en Venezuela, el Consulado General y el Instituto Italiano de Cultura de Caracas anunciaron el “Giro d’Italia en Venezuela”, evento concebido como un novedoso recorrido por la cultura italiana que hace vida en Venezuela.

Las actividades del “Giro”, enmarcada en el mes de Italia, arrancarán el próximo 23 de junio y culminarán el 7 de julio en Caracas, y comprenden cine, música, literatura, bailes, fotografía, arquitectura y también actividades de intercambio empresarial y de acción social.

El Embajador Silvio Mignano, indicó que El Giro d’Italia en Venezuela es un evento sin precedentes, único propio de la cultura italiana y el más importante que se organiza este año, con el cual se quiere que Caracas sea una vitrina de las múltiples actividades culturales para todos sus ciudadanos, que comprende una variada y extensa agenda.

“Con estas actividades se busca promover nuestro recurso más importante que es la cultura, además de reforzar las relaciones con la comunidad enorme que hay en este país –destacó-. Italia y Venezuela tienen vínculos históricos, familiares, gastronómicos, arquitectónicos y personales muy estrechos, por ello actividades como el ‘Giro’ se organizan con mucho cariño. Además ha habido siempre mucha receptividad, participación y acogida por parte de la comunidad italo venezolana”.

El Embajador Silvio Migano durante el lanzamiento del Giro d´Italia

El recorrido

Durante el lanzamiento del “Giro d’Italia en Venezuela” la programación anunciada comenzarán el sábado 23 de junio a las 9:00 am con el Docomomo tour por la Avenida Victoria, para apreciar la influencia de la arquitectura italiana en Caracas. A las 5:00 pm, en la Sala Cabrujas de Chacao, se inaugurará el ciclo de cine de Sergio Leone, con el film “Por un puñado de dólares” con una breve introducción que estará a cargo del escritor Roberto Echeto y a las 6:30 pm, la residencia del Embajador tendrá una velada musical con el Mozarteum y se hará el lanzamiento de la tercera edición del Premio de Poesía Lugar Común-Embajada de Italia.

El domingo 24 a las 10:00 am comenzará con una misa en la Iglesia Nuestra Señora de Pompei. A las 3.00 pm habrá un Concierto con las mejores piezas del festival San Remo en el Teatro Santa Fe y a las 5:00 se proyectará la película “La muerte tiene un precio”en la Sala Cabrujas de Chacao.



El lunes 25 a las 10:00 am en el IESA en San Bernardino, se presentará la charla “La italianidad en los negocios: creatividad, resiliencia y legado” con la intervención de académicos, economistas, empresarios y la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana (Cavenit). A las 5:00 pm la Sala Cabrujas de Chacao, continuará el ciclo de cine de Sergio Leone con la proyección de “La muerte tiene un precio” A las 8:00 pm, en la sala de Trasnocho Cultural se presentará la comedia dramática “Perfetti Sconosciuti”, de Paolo Genovese.

El 26 de junio a las 9:30 am en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, se efectuará la charla “Los 70 años de la Constitución Italiana”. A las 5:00 pm en la Plaza de Los Palos Grandes tendrá lugar una lectura colectiva de la Divina Comedia de Dante Alighieri y se hará también un pequeño concierto en homenaje a Evio Di Marzo.

El miércoles 27 a las 12 del mediodía, se realizará una acción social en la Misión Católica Italiana denominada “Un pranzo italiano”, que consiste en un almuerzo para cientos de personas, con música y juegos. A las 4:30 pm está previsto “Il camion d’opera”, un vehículo que se desplazará con músicos a bordo tocando piezas clásicas italianas. A las 6:00 pm en la Plaza Bolívar de Chacao, habrá una conferencia sobre “Los 70 años del Ladrón de Bicicletas” y a las 7:00 pm se proyectará este famoso clásico del neorrealista italiano.

El jueves 28 de junio a las 5:00 pm en la Sala Cabrujas de Chacao continuará el ciclo de cine con “El bueno, el bruto y el malo” de Sergio Leone y las 6:00 pm se realizará, en La Poeteca de Las Mercedes, la lectura del libro Mezzogiorno en Venezuela, que terminará con la donación de libros del Fondo Italiano de la editorial El Estilete.

El viernes 29 a las 6:00 pm, en la residencia del Embajador de Italia, se presentará un “Talk Show” con Caterina Valentino, en el que entrevistará a personalidades italo-venezolanas y se exhibirá el gran grupo folclórico italiano Arlecchino, con tarantellas y otras danzas italianas y asombrosos vestuarios de escena.

El sábado 30 de junio, a las 11:00 am en la Biblioteca de Los Palos Grandes, se presentarán los libros del fondo editorial de la Fundación Rosa y Giuseppe Vagnoni (FUNDAVAG). A las 4:00 pm tendrá lugar una gala musical en honor a Gioacchino Rossini en la sede del Centro de Acción Social para la Música (CNASPM). A las 5:00 pm, en la Sala Cabrujas de Los Palos Grandes, habrá otra proyección de Sergio Leone con el film “Érase una vez en el oeste” y a las 7:00 pm, en la Plaza Los Palos Grandes, habrá una “Clase Magistral de ópera” a cargo del profesor Jaime Bello León.



El 1º de julio a las 10:00 am, se dará la charla “La importancia de Italia en Venezuela” en la Quinta Anauco de San Bernardino, con la participación de Elías Pino Iturrieta, Carlos Sandoval y Adriana Gibbs. A las 11:30 am, habrá concierto en la Fundación Mozarteum. A las 3:30 pm, será la inauguración de la Exposición Fotográfica de Graziano Bartolini sobre “Arquitectura italiana en Venezuela”, en la Plaza Los Palos Grandes.

Esa misma tarde, en la misma plaza, se estará presentando, a las 3: 30 pm y a las 5: 00 pm, el Grupo Arlequín, con los bailes tradicionales italianos y sus estupendos atuendos. A las 4.30 pm, igualmente en la Plaza Los Palos Grandes, se realizará una conferencia sobre el libro “La arquitectura italiana en Venezuela”, con Hannia Gómez.

La recta final

Y para ir culminando con este primer “Giro”, el lunes 2 de julio a las 3:30 pm se presentará una “Conferencia magistral sobre La Divina Comedia” en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, a cargo del embajador Silvio Mignano.

Por último y dando por concluida la edición 2018 del Giro d’Italia en Venezuela el sábado 7 de julio con la presentación de “Humor de Italia” en la sede de la Escuela del Teatro Musical de Petare, en el casco histórico, con la conducción de Claudio Nazoa.

El Embajador Mignano dijo que no descartan que actividades similares se repliquen en el resto de Venezuela, en especial en aquellas ciudades donde hay grandes colonias italianas, como Valencia, Maracay y Maracaibo.

Dijo que para los meses de octubre y noviembre se estiman posiblemente nuevas actividades literarias, participar en la Feria del Libro de Carabobo, así como organizar algunas actividades para la semana de la Lengua italiana. Igualmente –agregó- está previsto realizar eventos en torno a la gastronomía y diversos ciclos cinematográficos.

Por último, el Embajador destacó que este gran evento buscar darle continuidad la celebración de los setenta años de la Costituzione della Repubblica Italiana y que todas estas actividades no tienen costo y fueron planificadas con el apoyo de la Embajada de Italia y el Instituto de cultura italiana junto con los aliados locales como la Cámara Venezolana-Italiana (CAVENIT), el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), la Universidad Central de Venezuela (UCV), la alcaldía del Municipio Chacao, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles, las editoriales El Estilete y Fundavag, la Librería Lugar Común, Trasnocho Cultural, La Poeteca, Docomomo y la Misión Católica Italiana y un grupo de colaboradores que harán posible llevar a felzi término todas estas actividades.

Letizia Buttarello