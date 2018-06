CARACAS – La Asamblea Nacional (AN) aprobó el Proyecto de Acuerdo Parlamentario de Rechazo sobre la Pretensión de la República Cooperativa de Guyana de Judicializar la Controversia sobre el Esequibo y la Reafirmación de la Soberanía Venezolana sobre la Isla de Anacoco y la Fachada Atlántica.

En el debate, el diputado Williams Dávila dijo que “el régimen debe asumir el sentido de la responsabilidad y reafirmar la reclamación del territorio y la fachada del Atlántico”. Y agregó que “de manera reiterada la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que si la controversia no avanzaba, se llevaría a la Corte Penal Internacional”.

Por su parte, el diputado Luis Barragán aclaró que “ciertamente el territorio Esequibo es de Venezuela. Hemos demostrado que, a pesar de las diferencias, podemos coincidir en la defensa de estas circunstancias históricas”.

La parlamentaria Marialbert Barrios aseveró que “una vez más nos unimos en defensa de un territorio que nos pertenece. Este 18 de junio la Corte Internacional de Justicia (CPI) esperó a los representantes de Venezuela para conocer de la controversia. Es Nicolás Maduro, es el régimen el culpable de que hoy no esté atendido el conflicto”.

El pasado mes de abril Guyana defendió la decisión de ofrecer una solicitud ante la CIJ en relación a la disputa fronteriza que lleva décadas con Venezuela por la zona fronteriza del Esequibo a modo de mejorar las relaciones con el país.

Durante la sesión ordinaria de la AN se aprobó el Informe para determinar la responsabilidad penal y administrativa de las autoridades en relación a las muertes causadas por la escasez de insumos y medicamentos en el país.

El diputado a la AN, José Manuel Olivares, declaró que “hoy mueren pacientes por culpa de la indolencia y corrupción de un gobierno que no le interesa la vida de más de 400.000 venezolanos con enfermedades crónicas”, todo esto enmarcado en la escasez de productos para la salud que “son indispensables para toda la ciudadanía y que no se consiguen en ningún establecimiento del país”.

El legislador, José Trujillo, comentó que “es obligación de todos los estados velar porque sus ciudadanos tengan una asistencia y una calidad de vida adecuada”. Y añadió que “el Gobierno Nacional debe ser denunciado ante todos los organismos internacionales para que paguen por esta crisis. No abandonaremos al pueblo hasta que se abra el canal humanitario”.

Posterior a este punto, la sesión continuó con la discusión y la aprobación del Proyecto de Ley Especial sobre el Régimen de Pensiones de Vejez no Contributivo.