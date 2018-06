(ANSA) NAPOLI, 20 GIU – “Fabian Ruiz? Sembra proprio che se ne possa andare, se non è stato già venduto. Stavamo aspettando che il giocatore decida. Ma sembra che potremmo venderlo già domani per 30 milioni”. Lo ha detto nella tarda serata di ieri l’allenatore del Betis Siviglia Quique Setién a un programma radiofonico spagnolo, in dichiarazioni citate oggi dal quotidiano “Diario de Sevilla”. Setien ha sottolineato che: “Io non ho parlato con lui e non voglio condizionare le sue decisioni. Desidero che resti”. Fabian Ruiz, 22 anni, dovrebbe quindi sbarcare al Napoli dietro il pagamento della clausola da 30 miioni. Il club azzurro è pronto a far firmare al centrocampista spagnolo un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione, offrendogli anche la possibilità di essere protagonista in Champions League. L’operazione si sbloccherà non appena il Napoli ufficializzerà la cessione di Jorginho al Manchester City per 55 milioni di euro.