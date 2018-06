(ANSA) – ROMA, 20 GIU – Justin Thomas per riprendersi la vetta mondiale, Brooks Koepka per stupire ancora dopo la doppietta show allo Us Open. E Jordan Spieth (campione in carica) per dimenticare le delusioni di un anno fin qui avaro di sussulti e bissare il successo dello scorso anno. Senza dimenticare il nordirlandese Rory McIlroy, l’australiano Jason Day (in cerca di rivincite) e il campione Masters Patrick Reed. Il PGA Tour torna protagonista con il Travelers Championship (21-24 giugno). A Cromwell (nel Connecticut, Stati Uniti) scenderanno in campo i numeri 2, 4, 5, 7, 9 e 11 al mondo. Questi i big più attesi di un torneo che vanterà un field di assoluto livello. Ma sul green del TPC River Highlands (par 70) saranno tanti i campioni da tenere d’occhio. Dal britannico Paul Casey agli americani Bubba Watson, Pat Perez, Daniel Berger, Patton Kizzire, Patrick Cantlay, Charley Hoffman, Bryson DeChambeau e Jim Furyk (capitano della selezione a stelle e strisce alla prossima Ryder Cup di Parigi, 28-30 settembre). E poi il canadese Adam Jadwin e l’australiano Marc Leishman. Dopo lo Us Open ecco un altro torneo show del massimo circuito statunitense. In cui saranno assenti (godranno di un turno di riposo), tra gli altri, Dustin Johnson (leader mondiale), Justin Rose (n.3), Jon Rahm, Hideki Matsuyama e Francesco Molinari. (ANSA).