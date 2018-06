(ANSA) – PARIGI, 20 GIU – “Per la prima volta dal 2011, i flussi migratori verso i Paesi dell’Ocse sono in leggera diminuzione, con l’ingresso di circa 5 milioni di migranti permanenti nel 2017 (contro 5,6 milioni ne 2016)”: lo registra l’Ocse nel rapporto annuale sulle migrazioni pubblicato in occasione della Giornata Mondiale dei Rifugiati, invitando gli Stati membri a “basarsi sui nostri numeri, perché descrivono la realtà”. In Italia il calo – sottolinea il rapporto – è stato ancora più marcato: “nel 2017, 119.000 migranti sono arrivati in Italia per via marittima, il 34% in meno rispetto al 2016 e il 22% in meno rispetto al 2015”. “Questo calo – prosegue l’Ocse – segue gli accordi Italia-Libia firmati a inizio 2017 che limitano i flussi migratori di provenienza dall’Africa. Intanto “un numero crescente di italiani ha lasciato il proprio Paese”: sono aumentati nel di oltre l’11 quelli che hanno dichiarato di aver trasferito la residenza all’estero, ma si stima che in realtà possano essere ancora di più.