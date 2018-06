(ANSA) – MOSCA, 20 GIU – “L’Uruguay? E’ una squadra su un livello completamente differente. Bisogna scegliere la tattica e i giocatori giusti per avere successo”. Lo ha detto il ct russo Stanislav Cherchesov dopo la vittoria contro l’Egitto per 3-1, che ha praticamente aperto le porte agli ottavi alla nazionale di casa. Il ct ha aggiunto che la nazionale non si concederà neanche un giorno di riposo e inizierà subito a prepararsi per la sfida all’Uruguay del 25 giugno.