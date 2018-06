(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 20 GIU – “Incontriamo Gesù nel povero, nello scartato, nel rifugiato. Non lasciamo che la paura ci impedisca di accogliere il prossimo bisognoso!”. Lo dice Papa Francesco in un tweet in cui usa l’hashtag #WithRefugees, ricordando così la Giornata mondiale del rifugiato, che si celebra oggi.