(ANSA) – BRUXELLES, 20 GIU – “La decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite rischia di minare il ruolo degli Usa come campione e sostenitore della democrazia sulla scena mondiale”. Lo afferma in una nota il portavoce del servizio di azione esterna dell’Ue precisando che “l’Unione europea continuerà tuttavia a difendere i diritti umani e le libertà fondamentali, sia nelle sedi multilaterali o in tutto il mondo, anche cooperando con gli Stati Uniti ogniqualvolta possibile”.