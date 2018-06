(ANSA) – ADDIS ABEBA, 20 GIU – Il presidente dell’Eritrea, Isaias Afwerki, ha annunciato oggi che invierà una delegazione in Etiopia per colloqui di pace con il Paese confinante: si tratta della prima delegazione del genere dal 1998, anno in cui è scoppiata la guerra di confine tra i due Paesi. Parlando ad Asmara in occasione delle celebrazioni per la Giornata dei Martiri, Afwerki ha detto di avere notato “segnali positivi” nei giorni scorsi da parte dell’Etiopia. La delegazione, ha sottolineato, “valuterà gli sviluppi in corso in modo diretto e approfondito” per pianificare i passi futuri. L’ambasciatore di Eritrea in Kenya, Byene Russom, ha definito l’iniziativa un “nuovo capitolo di pace e riconciliazione tra i popoli di Eritrea ed Etiopia”. All’inizio di questo mese l’Etiopia aveva annunciato che accetterà in pieno i termini di un accordo di pace firmato con l’Eritrea nel 2000 per porre fine ad una guerra di confine finora costata la vita a decine di migliaia di persone.