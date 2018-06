(ANSA) – ROMA, 20 GIU – Comincia oggi il percorso che porterà la nazionale italiana di basket verso le gare contro Croazia (28/6) e Olanda (1/7), ultimi due impegni della prima fase di qualificazione al Mondiale 2019. Gli Azzurri, già qualificati alla seconda fase, hanno l’obiettivo di ottenere più punti possibili per migliorare la propria classifica in vista dell’incrocio con il Gruppo C, composto da Lituania, Polonia, Ungheria e Kosovo. A Trieste, il coach Meo Sacchetti dovrà rinunciare a Davide Pascolo, bloccato da una artrosinovite del ginocchio destro. Gli uomini a disposizione del Ct rimangono dunque 16. Da domani a mercoledì 27 giugno doppia seduta di allenamento (unica sessione al pomeriggio sabato 23). Il 28 la sfida alla Croazia alle 20.45 mentre il 29 giugno la squadra partirà per Groningen, dove il primo luglio (ore 18) giocherà con l’Olanda. Questi i 16 convocati: Hackett, Della Valle, Mannion. Aradori, Biligha, Vitali, Gaspardo, Filloy, Fontecchio, Tessitori, Abass, Tonut, Vitali, Burns, Polonara, Brian Sacchetti.