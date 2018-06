(ANSA) – ROMA, 20 GIU – “Se vedo un trappolone per la mia presunta incandidabilità? Sono convinto che quando c’è una volontà della base alla fine prevale sempre. I soggetti istituzionali devono far rispettare la volontà della base nel più breve tempo possibile. Questa era anche la base del commissariamento all’origine”. Così Giancarlo Abete, parlando al termine dell’incontro tra le componenti che hanno indicato il suo nome come candidato alle eventuali elezioni della Federcalcio. Il rischio di sua incandidabilità sarebbe dovuto alla norma contenuta nei principi informatori che dovranno essere approvati il 10 luglio dal Consiglio nazionale del Coni. “Bisogna rispettare gli statuti vigenti – ha proseguito l’ex numero uno federale – perché altrimenti, siccome non esiste un limite alle modifiche dei principi informatori, basterebbe modificarli ogni sei mesi e non si voterebbe più”.