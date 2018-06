(ANSA) – ROMA, 20 GIU – È stata presentata stamattina a Roma Italia-Giappone, partita inaugurale del Mondiale di pallavolo maschile, che si svolgerà al Foro Italico 9 settembre. Alla conferenza, voluta dal Comitato organizzatore locale di Roma, hanno preso parte tra gli altri il presidente del Comitato, Giovanni Avalle e il suo vice nonché numero uno della Fipav Lazio, Andrea Burlandi, oltre all’ex presidente della Fipav, Carlo Magri, che ha contribuito in maniera determinante all’assegnazione della competizione internazionale all’Italia, paese ospitante insieme alla Bulgaria. “A meno di tre mesi dall’evento – ha precisato Avalle – abbiamo raggiunto il sold out e questo è motivo di grande soddisfazione che testimonia in maniera inequivocabile l’effervescenza di tutto il movimento del volley regionale. Italia-Giappone sarà un evento indimenticabile, come gli altri già ospitati nella Capitale”.