CITTA’ DEL VATICANO. – “Non lasciamo che la paura ci impedisca di accogliere” chi ha bisogno, a partire dai migranti. E’ stato questo il messaggio del Papa, lanciato in un tweet, per la Giornata mondiale del rifugiato. Ma Francesco, che sottolinea come salvare vite umane di chi scappa da guerre e miserie sia “un atto di umanità”, ha parlato della questione immigrazione anche in una intervista con Reuters.

Tra i fatti del giorno la drammatica separazione tra i bambini e i loro genitori, che si sta verificando negli Stati Uniti per decisione dell’amministrazione di Donald Trump. I vescovi americani hanno definito tutto questo “immorale” e il Papa si dice totalmente d’accordo con loro. La questione migranti riguarda anche l’Europa. I populisti “creano la psicosi” anche se società anziane come quelle europee stanno affrontando “un grande inverno demografico” e hanno bisogno di più immigrati.

“Senza immigrazione l’Europa resterà vuota”, fa presente Francesco. Sulla vicenda Aquarius: “Credo che tu non possa rifiutare le persone che arrivano. Devi riceverle, aiutarle, accudirle, accompagnarle e poi vedere dove sistemarle, ma in tutta Europa”, ha osservato il Papa.

“Alcuni governi ci stanno lavorando e le persone devono essere sistemate nel miglior modo possibile, ma creare la psicosi non è la cura”, ha aggiunto. “Il populismo non risolve le cose. Ciò che risolve le cose è l’accettazione, lo studio, la prudenza”.

Il Papa con l’agenzia internazionale ha parlato a trecentosessanta gradi. Ha affermato anche di godere di buona salute, a parte i dolori alle gambe che si trascina dal passato. Conferma quanto ha già detto in qualche occasione, ovvero che se le condizioni di salute un giorno non gli consentiranno di portare avanti il suo ministero potrebbe dimettersi, come ha fatto Benedetto XVI. “Ma al momento non ci sto neanche pensando”, ha detto.

Il Papa poi, che ha già accettato le dimissioni di tre vescovi cileni nell’ambito dello scandalo pedofilia che ha interessato la Chiesa del Paese, annuncia che accetterà anche altre dimissioni. Sulla riforma della Curia ha detto che procede “ma dobbiamo lavorare di più” e ha criticato i carrieristi come persone con “l’Alzheimer spirituale”.

Il Papa ha tenuto oggi a San Pietro l’udienza generale ed è tornato a sottolineare l’aspetto di dialogo e di amore nel rapporto con Dio e insito nei comandamenti: “Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura. Ha bisogno di cristiani con il cuore di figli”. Poi ha chiesto ai 13mila fedeli in piazza San Pietro di pregare per il suo viaggio di domani a Ginevra, dove si recherà per un pellegrinaggio ecumenico.

