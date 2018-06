(ANSA) – ROMA, 20 GIU – 20 GIU – “Abbiamo mostrato cuore in entrambe le partite, siamo una squadra giovane e abbiamo un grande futuro davanti. Siamo comunque fieri di quanto abbiamo fatto, anche se qualcuno magari penserà che la nostra spedizione in Russia è stata un fallimento e che nemmeno ci saremmo dovuti qualificare. Abbiamo giocato con il cuore e meritato di più in queste due partite”. Così il difensore centrale della Juventus, Mehdi Benatia, dopo la seconda sconfitta in altrettante partite dei Mondiali rimediata dal Marocco. La Nazionale nordafricana è la prima squadra matematicamente eliminata dal torneo.