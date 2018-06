(ANSA) – MILANO, 20 GIU – “Ad ottobre proverò a tornare ad allenarmi. Uscirò dalla maternità perché faccio ancora parte del corpo sportivo della Guardia di Finanza e farò qualche allenamento per vedere come reagirà il mio corpo. Sento il bisogno fisico di rifare qualcosa, ho smesso di colpo e non è stata una scelta intelligente”. Tania Cagnotto, a Milano per la presentazione del suo libro “Oro, argento e Tania”, non esclude la possibilità di un ritorno agonistico al mondo dei tuffi. Una possibilità che Cagnotto contempla solo nelle gare in sincro con l’amica di sempre, Francesca Dallapé: “Finora ho fatto solo ginnastica per mamme e bambini, quindi è presto per fare programmi e tabelle. Una qualificazione a Tokyo con lei non sarebbe affatto scontata, ci sono solo sette posti e coppie molto forti”.